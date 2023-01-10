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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

США хотят развернуть группу быстрого реагирования морпехов для защиты японских островов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Командование США собирается разместить в японской префектуре Окинава группу быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для обороны отдаленных островов на юго-западе Японского архипелага, сообщает во вторник Kyodo со ссылкой на дипломатические источники двух стран.

По данным источников, прибрежный полк морпехов развернут в ближайшие годы, в то время как Китай усиливает активность в Восточно-Китайском море. Полк в составе 1,8-2 тыс. военнослужащих сможет быстро перебрасывать малые отряды морпехов на острова для занятия плацдармов и последующих ударов по врагу, а также для поддержки кораблей США и их союзников.

Ожидается, что эти планы обсудят в среду в Вашингтоне на переговорах в формате "2+2" с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Кроме того, отмечают источники, стороны должны договориться о том, что обязательства США по обороне Японии, в том числе, предусматривают защиту японских спутников в космосе.

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Однако, поясняет Kyodo размещение морпехов США в префектуре Окинава может вызвать сопротивление местных жителей: на эту префектуру и так приходится 70% американских военных объектов в Японии.

В марте Индо-Тихоокеанское командование ВС США сформировало прибрежный полк морпехов на Гавайских островах, и американское командование также рассматривает возможность создать еще один полк на острове Гуам.

Kyodo отмечает, что Вашингтон и Токио продолжают наращивать военный потенциал на юго-западе Японских островов вблизи Тайваня. Японские власти в обновленных в декабре трех ключевых документах в области безопасности объявили о планах усилить Сила самообороны Японии в префектуре Окинава, а также назвали Китай самым серьезным вызовом для Токио в военной сфере.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что обязательства Вашингтона по защите Японии распространяются на острова Сэнкаку.

США Япония
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