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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы возобновлена в среду после временной остановки накануне, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 22:00 11 января 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена во вторник утром из-за ухудшения погоды.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября. Водителям доступна паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ.

Керчь МЧС
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