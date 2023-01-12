Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы возобновлена в среду после временной остановки накануне, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 22:00 11 января 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена во вторник утром из-за ухудшения погоды.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября. Водителям доступна паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ.