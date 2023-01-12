В Белоруссии установили сбор за пересечение границы с Латвией и Литвой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии установили сбор за пересечение границы с Латвией и Литвой, соответствующее решение Витебского областного совета депутатов опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Ввести до 1 января 2025 года на территории Витебской области местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины", - говорится в документе.

Базовая величина с 1 января 2023 г. составляет 37 белорусских рублей (около 960 рублей).

Решение вступит в силу с 1 февраля.