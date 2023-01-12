Санду назвала евроинтеграцию Молдавии национальным проектом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что европейская интеграция страны является приоритетным национальным проектом, сообщила пресс-служба главы молдавского государства.

"Европейская интеграция – это национальный проект, реализация которого обеспечит мир, экономическую модернизацию страны и повышение уровня жизни народа. Это проект, в который мы все можем и должны внести свой вклад", - сказала Санду в четверг на заседании Национальной комиссии по европейской интеграции.

Она призвала ответственных лиц активизировать усилия по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, высказанных прошлым летом при предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Согласно представленной на заседании информации, из 35 мероприятий Плана действий, которых следовало выполнить до конца 2022 г., реализовано менее половины – 16. Еще девять находятся на завершающей стадии (в том числе предварительная оценка кандидатов в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров, уточнение полномочий Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра в части противодействия крупной коррупции, продвижение пакета нормативных актов по устранению влияния олигархов из политической, экономической и медийной сфер).

Президент потребовала, чтобы все меры, предусмотренные Планом для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, были завершены до конца марта.

Участники заседания договорились разработать план приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС.

Ожидается, что в мае Еврокомиссия проведет предварительную оценку выполнения Молдавией рекомендаций, а осенью – детальный анализ. Рекомендации были обнародованы Еврокомиссией в середине июня 2022 года при принятии решения о предоставлении Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюз. Рекомендации касаются реформ в различных областях, разграничения полномочий между ветвями власти, искоренения коррупции.