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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Глава ЕК призвала определить концепцию успешного расширения Евросоюза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду призвала Евросоюз сформулировать концепцию для успешного расширения союза, основанного на заслугах того или иного государства, стремящегося к членству в ЕС.

"Мы должны определить концепцию успешного расширения ЕС", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в ЕС.

Глава ЕК, в частности, выразила мнение, что в ЕС могут быть не 27, а более 30 государств. Она добавила, что в будущем в союз нужно принять Украину, страны Западных Балкан и Молдавию. Фон дер Ляйен также отметила "важность перспективы присоединения к ЕС для многих жителей Грузии".

"Присоединение к ЕС должно быть основано на заслугах. И Еврокомиссия всегда будет защищать этот принцип. Вступление в союз требует большого труда", - заявила глава ЕК.

Тем не менее, по ее словам, в некоторых странах, которые хотят вступить в Евросоюз, уже виден прогресс.

Фон дер Ляйен также заявила о важности реформирования ЕС как института, в том числе путем изменения Договора ЕС и Европейской конвенции, если возникнет такая необходимость. Однако, добавила она, не нужно "ждать изменений Договора ради расширения" ЕС.

"Условий, при которых союз станет готов к расширению, можно достичь быстрее", - сказала она.

По словам председателя ЕК, комиссия начнет работу над пересмотром политики для того, чтобы понять, в чем каждая сфера может нуждаться при адаптации к более крупному союзу.

"Нам нужно будет подумать о том, как будут работать наши институты - как будут выглядеть парламент и комиссия. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета - с точки зрения того, что он и как он финансирует, и как он финансируется. И нам необходимо понять, как заручиться надежными обязательствами в сфере безопасности в мире, в котором сдерживание имеет более важное значение, чем когда-либо. Это вопросы, которые мы должны решить сегодня, если хотим быть готовы к завтрашнему дню", - сказала фон дер Ляйен.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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