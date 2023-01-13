Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 500 случаев обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО) было зафиксировано на территории Соединенных Штатов с августа 2022 года, следует из отчета офиса директора национальной разведки США.

Согласно ему, более половины обнаруженных явлений, демонстрируют "ничем не примечательные характеристики".

26 из них были охарактеризованы как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), 163 идентифицированы "как воздушные шары или объекты, похожие на воздушные шары".

Несколько других сообщений были связаны с птицами, погодными явлениями или находящимся в воздухе мусором, таким как пластиковые пакеты.

При этом 171 явление так и остается необъясненным правительством США.

"Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа", - говорится в отчете.

Как следует из документа, большинство новых сообщений о неопознанных объектах поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США, "которые были свидетелями UAP (неопознанные аномальные явления - ИФ) во время выполнения своих оперативных обязанностей".

Отчет, опубликованный в четверг, показал резкое увеличение числа зарегистрированных инцидентов с момента публикации подобного доклада за 2021 год.

Это объясняется "лучшим пониманием возможных угроз, которые может представлять НЛО либо для безопасности полетов, либо в качестве платформы сбора данных потенциальным противником".

Пентагон и разведывательное сообщество "продолжат расследование любых доказательств возможного участия иностранного правительства в явлениях НЛО", говорится в докладе.