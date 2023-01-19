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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Чешские депутаты высказались против вынесения недоверия правительству

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутаты палаты представителей (нижней палаты парламента Чехии) в ночь на четверг после длительных дебатов не поддержали идею оппозиции выразить недоверие правительству страны, сообщает Чешское радио.

Представители пяти коалиций, входящих в палату представителей, большинством голосов (102 депутата) выступили против вынесения недоверия кабинету Петра Фиалы (Гражданская демократическая партия). Предложение поддержали лишь члены оппозиционных движений АНО и "Свобода и прямая демократия" (81 депутат).

Дебаты заняли два рабочих дня и в общей сложности продлились более 25 часов.

Чешское радио напоминает, что за последнее время голосование о доверии этому правительству проходит в чешском парламенте во второй раз. Ранее депутаты поддержали работу правительства в сентябре. В этот раз голосование состоялось за девять дней до второго тура президентских выборов, в котором примут участие бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел.

Чехия
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