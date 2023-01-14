ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Французский военный корабль Bretagne проследил за проходом ракетного фрегата "Адмирал Горшков" через Бискайский залив, сообщили в ВМС Франции.

Для слежения за действиями российского корабля, помимо французского фрегата Bretagne, также вылетал патрульный самолет Atlantique 2.

Как сообщал Северный флот, в пятницу фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении.

По сообщению британского Королевского ВМФ, за прохождением "Адмирала Горшкова" вблизи берегов Соединенного Королевства следил ракетный фрегат Portland.

Фрегат "Адмирал флота Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправился 4 января в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Плавание отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").