Российские военные анонсировали в феврале совместные морские учения с Китаем и ЮАР

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", проведет в феврале учения с военными кораблями Китая и Южно-Африканской Республики, сообщили в российском Минобороны. Там уточнили, что маневры состоятся у побережья ЮАР.

"Адмирал Горшков" с "Цирконами" 4 января вышел в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента Владимира Путина в режиме видеоконференции.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - напомнили в Минобороны.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Ранее также сообщалось, что среди ударного вооружения "Адмирала Горшкова" есть крылатые ракеты "Калибр"("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").