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Грузовой космический корабль Cygnus покинет МКС 1 марта

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus NG-18 компании Northrop Grumman отстыкуется от Международной космической станцией (МКС) 1 марта для возвращения в атмосферу, сообщила во вторник представитель NASA Дина Контелла.

"Мы ожидаем, что он (корабль Cygnus - ИФ) будет отстыкован и отправлен в автономный полёт примерно 1 марта", - сообщила Контелла в ходе телеконференции космического агентства.

"Грузовик" был запущен к станции 7 ноября прошлого года с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома NASA Уоллопс в рамках коммерческого контракта управления с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Во время полёта Cygnus к орбитальной лаборатории одна из его двух солнечных батарей не раскрылась, однако "грузовик" смог успешно совершить сближение со станцией и 9 ноября был пристыкован к модулю Unity роботизированной рукой-манипулятором Canadarm-2.

Всего корабль доставил на станцию около 3,7 тонн грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований на орбите.

После расстыковки корабль возьмёт курс на вхождение в атмосферу Земли, в которой сгорит вместе с мусором и отходами, помещёнными в него астронавтами.

Эта миссия стала 18-ой по счёту для космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

NASA Cygnus
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