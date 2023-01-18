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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Что случилось этой ночью: среда, 18 января

В СПЧ сообщают, что здоровью Навального ничего не угрожает, Путин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, экс-мэр Владивостока получил срок за взяточничество

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Он пообщается с рабочими оборонпрома и ветеранами Великой отечественной войны.

- В Совете по правам человека сообщили, что состоянию здоровья Навального в колонии ничего не угрожает. Ранее член СПЧ Алексей Мельников встретился с Навальным.

- Один из ключевых фигурантов дела о коррупции в Европарламенте стал сотрудничать со следствием. Он подписал в присутствии своих адвокатов письменное соглашение с бельгийской прокуратурой

- Экс-мэр Владивостока Гуменюк приговорен к 16,5 годам за взяточничество. Он намерен обжаловать приговор.

- У православных наступил крещенский сочельник. В Минздраве заявили, что нельзя окунаться во время традиционных купаний недавно перенесшим острые вирусные инфекции.

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