Работа Керченской переправы остановлена из-за непогоды
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму в среду.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.