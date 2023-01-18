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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Работа Керченской переправы остановлена из-за непогоды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму в среду.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Крым Керченская переправа
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