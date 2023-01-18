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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" осуществляет патрулирование в Адриатике

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит патрулирование в районе Адриатики, сообщил 6-й оперативный флот США.

По данным Военно-морского института США, в настоящее время она находится к западу от Балкан вблизи Хорватии.

Палубные истребители-бомбардировщики авианосца F/A-18E Super Hornet выполняют регулярные патрульные полеты в районе Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Он пришел в Средиземноморье на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала прошлого года на фоне ситуации вокруг Украины.

В понедельник НАТО перебросило на Балканы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS для наблюдения за действиями российской военной авиации. Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил, что на авиабазу Отопени под Бухарестом прибыли три натовских самолета AWACS.

США Пентагон Адриатическое море USS George Bush
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