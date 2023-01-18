Авианосец ВМС США "Джордж Буш" осуществляет патрулирование в Адриатике

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит патрулирование в районе Адриатики, сообщил 6-й оперативный флот США.

По данным Военно-морского института США, в настоящее время она находится к западу от Балкан вблизи Хорватии.

Палубные истребители-бомбардировщики авианосца F/A-18E Super Hornet выполняют регулярные патрульные полеты в районе Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Он пришел в Средиземноморье на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала прошлого года на фоне ситуации вокруг Украины.

В понедельник НАТО перебросило на Балканы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS для наблюдения за действиями российской военной авиации. Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил, что на авиабазу Отопени под Бухарестом прибыли три натовских самолета AWACS.