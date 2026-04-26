Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Последствия атаки дронов в Вологодской области, новый рекорд России в марафонском беге и "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР. Еще трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

- Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА. В понедельник планируют задействовать дополнительную технику и людей от "Кубань-СПАС".

- Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Вологодской области увеличилось до 10. Утечка серной кислоты на трубопроводе, возникшая из-за атаки, ликвидирована.

- Стрелявший на вечере с участием Дональда Трампа хотел напасть на чиновников администрации. Однако, уточнили источники, подозреваемый Коул Аллен прямо не указал, что его целью был сам президент США.

- На российских стадионах запретили потенциально оскорбительные баннеры. Согласно постановлению правительства РФ, также болельщикам запретили демонстрировать надписи, не соответствующие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

- Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе, побив рекорд России, который держался 19 лет. Его время 2:08:54. Также марафонский забег прошел в Лондоне. Его выиграл кениец Себастьян Саве, ставший первым в истории человеком, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа. Его результат - 1:59:30.

- В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля. Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни из-за прогнозируемых дождя и снега.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
