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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия не станет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 17 января размещено в среду на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2022 год", - сказано в распоряжении.

МИД России поручено проинформировать секретариат ЕЭК ООН о принятом решении.

ЕЭК - одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Штаб-квартира ЕЭК ООН находится в Женеве, ее годовой бюджет - около $50 млн.

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