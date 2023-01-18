Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия не станет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 17 января размещено в среду на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2022 год", - сказано в распоряжении.

МИД России поручено проинформировать секретариат ЕЭК ООН о принятом решении.

ЕЭК - одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Штаб-квартира ЕЭК ООН находится в Женеве, ее годовой бюджет - около $50 млн.