Натовские представители посетили американскую ядерную лабораторию Сандия

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Натовская группа ядерного планирования посетила американскую Национальную лабораторию Сандия, которая занимается разработкой компонентов ядерного оружия, сообщила лаборатория.

В ходе визита натовские представители познакомились с ролью лаборатории в поддержании и модернизации ядерного арсенала США.

Сотрудники лаборатории, в частности, "рассказали о том, как Сандия обеспечивает постоянную готовность американских средств ядерного сдерживания", говорится в сообщении.

Лаборатория Сандия Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США состоит из двух филиалов, один из которых расположен в Калифорнии, а второй - в штате Нью-Мексико.

Как следует из последних данных американского Бюллетеня ученых-атомщиков, на начало 2023 года США располагают 1770 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Указывается, что состав стратегических ядерных сил США за последний год существенно не изменился.

По оценкам американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Помимо этого, на данный момент в резерве Пентагона находится 1938 ядерных боезарядов, которые не развернуты на носителях.