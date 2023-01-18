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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В Израиле суд запретил лидеру ультрарелигиозной партии занимать министерские посты

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Израиля выступил против назначения лидера ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери на министерские должности из-за его судимости, передают в среду израильские СМИ.

Таким образом этот вердикт лишает Дери возможности возглавлять МВД и Минздрав Израиля. Оба этих поста он ранее получил в рамках соглашения о формировании правящей коалиции с премьером страны Биньямином Нетаньяху.

Решение о том, что Дери не может занимать министерские посты, Верховный суд Израиля (БАГАЦ) принял в среду десятью голосами против одного.

Обращение в БАГАЦ ранее направили политические оппоненты Дери: они потребовали признать незаконным его назначение на министерские должности в связи с его судимостями - в 1999 году его приговорили к четырем годам лишения свободы за коррупцию, в 2003-м - осудили за обман общественного доверия, а в 2022-м - за налоговые нарушения.

Вердикт суда означает, что Нетаньяху теперь нужно будет сделать выбор относительно будущего коалиции. Оппозиция ждет от него увольнения Дери с занимаемых постов, лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что "если Дери не уволят с министерских постов, это будет означать, что правительство нарушает закон".

В партии ШАС раскритиковали решение суда, заявив, что "БАГАЦ, всегда кичившийся заботой о правах меньшинств, отправил на помойку голоса 400 тыс. израильтян, голосовавших за ШАС". Лидеры партии коалиции выступили с более сдержанным заявлением, в котором говорится, что они восприняли решение суда "с потрясением, болью и скорбью".

"Мы незамедлительно воспользуемся всеми законными средствами для устранения несправедливости, проявленной в отношении воли избирателей", - отмечается в заявлении лидеров партий "Ликуд", ШАС и ряда других правых партий.

Кнессет в конце прошлого года утвердил так называемый закон Дери-Смотрича, позволяющий политикам, получающим условные тюремные сроки, в дальнейшем занимать министерские должности. Благодаря этому закону Дери получил два своих министерских портфеля. Запрет на занятие министерской должности сохранили только для тех, кто был приговорен к реальным срокам заключения.

Тюремный приговор 1999 года в настоящее время не мешает Дери претендовать на министерские посты, так как в данном случае срок давности нарушения закона давно истек. А в 2003 и 2022 году политик не получал реальных тюремных сроков.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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