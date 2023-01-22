Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишил Арье Дери постов главы МВД и Минздрава в связи с решением Верховного суда (БАГАЦ), сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Ранее суд вынес такой вердикт, поскольку лидер ультрарелигиозной партии ШАС Дери имел судимости.

"С тяжелым сердцем, с огромным сожалением и самыми худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста", - цитирует издание слова Нетаньяху, обращенные к Дери.

В миреВ Израиле суд запретил лидеру ультрарелигиозной партии занимать министерские постыЧитать подробнее

При этом он пообещал найти "законный способ", чтобы Дери продолжил работать для Израиля.

Кнессет в конце прошлого года утвердил так называемый "закон Дери-Смотрича", позволяющий политикам, получающим условные тюремные сроки, в дальнейшем занимать министерские должности. Благодаря этому закону Дери получил два министерских портфеля. Запрет на занятие министерской должности сохранили только для тех, кто был приговорен к реальным срокам заключения.

Дери получил оба поста в рамках соглашения о формировании правящей коалиции с премьером страны Нетаньяху.

Обращение в БАГАЦ ранее направили политические оппоненты Дери: они потребовали признать незаконным его назначение на министерские должности в связи с его судимостями: так, в 2000 году его приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию, из которых он отбыл в тюрьме 22 месяца. В 2022-м в рамках сделки о признании вины в деле, связанным налоговыми махинациями, он сложил с себя полномочия депутата Кнессета. Также он получил год условного срока и предписание выплатить штраф.

Израиль Биньямин Нетаньяху Арье Дери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс избран премьер-министром страны

В доме Байдена обнаружены новые секретные документы

В доме Байдена обнаружены новые секретные документы
Военная операция на Украине

Новый министр обороны ФРГ анонсировал скорый визит на Украину

В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });