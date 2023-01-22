Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишил Арье Дери постов главы МВД и Минздрава в связи с решением Верховного суда (БАГАЦ), сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Ранее суд вынес такой вердикт, поскольку лидер ультрарелигиозной партии ШАС Дери имел судимости.

"С тяжелым сердцем, с огромным сожалением и самыми худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста", - цитирует издание слова Нетаньяху, обращенные к Дери.

При этом он пообещал найти "законный способ", чтобы Дери продолжил работать для Израиля.

Кнессет в конце прошлого года утвердил так называемый "закон Дери-Смотрича", позволяющий политикам, получающим условные тюремные сроки, в дальнейшем занимать министерские должности. Благодаря этому закону Дери получил два министерских портфеля. Запрет на занятие министерской должности сохранили только для тех, кто был приговорен к реальным срокам заключения.

Дери получил оба поста в рамках соглашения о формировании правящей коалиции с премьером страны Нетаньяху.

Обращение в БАГАЦ ранее направили политические оппоненты Дери: они потребовали признать незаконным его назначение на министерские должности в связи с его судимостями: так, в 2000 году его приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию, из которых он отбыл в тюрьме 22 месяца. В 2022-м в рамках сделки о признании вины в деле, связанным налоговыми махинациями, он сложил с себя полномочия депутата Кнессета. Также он получил год условного срока и предписание выплатить штраф.