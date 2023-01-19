Глава МИД Белоруссии сравнил ОБСЕ с полем брани

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия солидарны во мнении, что ОБСЕ находится в кризисе, а сама организация превратилась из площадки для переговоров в поле брани, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы едины во мнении, что ОБСЕ находится в кризисе. Мы видим, что в зоне ответственности ОБСЕ большое количество горячих конфликтов. Эрозия механизмов началась не вчера, а формировалась на протяжении многих последних лет", - сказал Алейник журналистам после совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

Также он указал на отсутствие какой-либо реакции у ОБСЕ на незаконный характер санкций в отношении Минска и Москвы.

"К сожалению, сегодня мы должны констатировать, что организация, которая создавалась и формировалась как площадка для диалога и поиска решений, превратилась в поле брани", - отметил белорусский министр.