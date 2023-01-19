Европарламент призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг в Страсбурге резолюции выразил сожаление по поводу гуманитарных последствий блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе "самопровозглашенными защитниками окружающей среды из Азербайджана".

"Поскольку коридор является единственной дорогой, соединяющей раздираемый войной регион с Арменией и внешним миром, депутаты Европарламента призывают Азербайджан немедленно открыть его, чтобы обеспечить свободу передвижения и доступ к основным товарам и услугам для наиболее уязвимых слоев населения", - говорится в документе, опубликованном ЕП.

В резолюции подчеркивается необходимость всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, гарантирующего права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Она призывает предоставить международным организациям доступ в этот район для оказания необходимой гуманитарной помощи, а также возможность для миссии ООН или ОБСЕ по установлению фактов посетить Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на месте.

Кроме того, евродепутаты потребовали замены российских миротворцев, находящихся в этом районе, международными миротворцами ОБСЕ.

Резолюция также критикует "бездействие Минской группы" ОБСЕ по карабахскому урегулированию.