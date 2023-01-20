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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Япония и Нидерланды близки к согласованию ограничений для КНР по оборудованию для создания чипов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - У США есть возможность в конце января окончательно договориться с Японией и Нидерландами об ограничениях, которые введут эти две страны на экспорт в КНР аппаратуры для производства микросхем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, режим экспортного контроля Японии и Нидерланды могут согласовать и утвердить до конца января. Ранее в январе премьер Японии Фумио Кисида и премьер Нидерландов Марк Рютте обсуждали эти планы с президентом США Джо Байденом в Белом доме", - отмечает агентство.

Однако, поясняет оно, Япония и Нидерланды вряд ли введут столь же строгие ограничения против Китая, как в минувшем октябре ввели США. Тем не менее, Пекин может оказаться отрезан от технологий и знаний для создания наиболее современных полупроводников, необходимых в производстве микросхем.

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7 октября 2022 года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

В пятницу Акира Амари - влиятельный член правящей в Японии Либерально-демократической партии, ответственный за развитие японской индустрии полупроводников - заявил, что Токио нужно присоединиться к политике США по сдерживанию амбиций Китая в этой отрасли. Вместе с тем он предупредил, что санкции нужно тщательно выверять с целью избежать угрозы глобальной экономической стабильности.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил США в стремлении добиваться выгоды за счет собственных союзников.

В декабре Bloomberg сообщало, что Япония и Нидерланды дали США согласие на то, чтобы применять некоторые ограничения на экспорт в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов. Один из источников агентства отмечал, что правительству Японии пришлось преодолеть сопротивление со стороны японских компаний, не желавших терять китайский рынок.

США Нидерланды Япония Китай
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