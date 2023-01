Япония и Нидерланды близки к согласованию ограничений для КНР по оборудованию для создания чипов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - У США есть возможность в конце января окончательно договориться с Японией и Нидерландами об ограничениях, которые введут эти две страны на экспорт в КНР аппаратуры для производства микросхем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, режим экспортного контроля Японии и Нидерланды могут согласовать и утвердить до конца января. Ранее в январе премьер Японии Фумио Кисида и премьер Нидерландов Марк Рютте обсуждали эти планы с президентом США Джо Байденом в Белом доме", - отмечает агентство.

Однако, поясняет оно, Япония и Нидерланды вряд ли введут столь же строгие ограничения против Китая, как в минувшем октябре ввели США. Тем не менее, Пекин может оказаться отрезан от технологий и знаний для создания наиболее современных полупроводников, необходимых в производстве микросхем.

7 октября 2022 года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

В пятницу Акира Амари - влиятельный член правящей в Японии Либерально-демократической партии, ответственный за развитие японской индустрии полупроводников - заявил, что Токио нужно присоединиться к политике США по сдерживанию амбиций Китая в этой отрасли. Вместе с тем он предупредил, что санкции нужно тщательно выверять с целью избежать угрозы глобальной экономической стабильности.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил США в стремлении добиваться выгоды за счет собственных союзников.

В декабре Bloomberg сообщало, что Япония и Нидерланды дали США согласие на то, чтобы применять некоторые ограничения на экспорт в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов. Один из источников агентства отмечал, что правительству Японии пришлось преодолеть сопротивление со стороны японских компаний, не желавших терять китайский рынок.