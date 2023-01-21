В МИД РФ заявили о передергивании ООН фактов о реализации "черноморской инициативы"

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия не подтверждает опубликованные секретариатом ООН данные о "черноморской инициативе": на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, перевалка аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" должна была начаться в рамках реализации "черноморской инициативы" без дополнительных договоренностей, сообщает МИД РФ.

"В связи с опубликованным секретариатом ООН сообщением для СМИ о "черноморской инициативе" вынуждены выступить с ответным комментарием. Речь, по сути, идет о манипуляции и передергивании фактов, что требует предоставления реальных данных и оценок со стороны России как участницы (в отличие от ООН) обоих заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 г. соглашений", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что в настоящее время в рамках выполнения "черноморской инициативы" (по состоянию на 20 января) из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли 668 судов с 18 224 860 тоннами продовольствия на борту.

"В номенклатуре грузов 46,1% занимает кормовая кукуруза, 5,9% шрот, 5,5% рапс и другие фуражные культуры, используемые для прокорма скота. Доля пшеницы составляет всего 27,57%, но именно на ней сделан акцент в ооновском бюллетене. С понятной целью - представить "правильные" гуманитарные цифры о получателях из числа "стран с развивающимися экономиками" (якобы 64%), куда почему-то вошли такие государства, как Израиль, Южная Корея и монархии Персидского залива, явно не испытывающие трудностей ни с развитием экономики, ни с обеспеченностью продовольствием", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что "реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и так далее) получили 8,6 млн тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и так далее) - 6,1 млн тонн (33%), с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и так далее) - 2,9 млн тонн (16%). В собственно нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) было направлено всего 551 527 тонн (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%)".

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили: "Примечательно, что доля этих государств в общей статистике снижается - в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас - 3%. Следует отметить, что именно по этой причине ооновцы спешно переквалифицировали "черноморскую инициативу" из гуманитарной в коммерческую и отказывались публиковать под предлогом коммерческой же тайны сведения о получателях грузов".

"Не подтверждаем и данные из ооновского пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день. В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют", - заявили в министерстве.

"В то же время неоднократно обращали внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула, которое создается украинскими коммерсантами, фрахтующими суда без учета согласованных правил и сроков регистрации и участия в инициативе", - отмечают на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "до включения в инициативу такие суда не могут считаться ее участниками, а Совместный координационный центр в Стамбуле ответственности за них не несет".

В министерстве добавили, что отдельно в ооновском сообщении говорится о прописанной в "черноморской инициативе" задаче возобновления экспорта аммиака из порта Южный. "Несмотря на то, что такой вывоз удобрений, включая аммиак, должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского продовольствия, в документе расплывчато сообщается о неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некого соглашения", - добавили там.

"Российская позиция на этот счет была неоднократно и подробно доведена до ооновцев - перевалка аммиака должна была начаться в рамках реализации "черноморской инициативы". Никаких дополнительных договоренностей на этот счет требоваться не должно. Технические возможности для реанимирования трубопровода имеются. Равно как и готовность обслуживающих его компаний", - заявили в российском ведомстве.

"Не хватает только и исключительно согласия Киева, который блокирует поставки сырья для удобрений (достаточного для обеспечения продовольствием 200 млн человек), обставляя их целым набором политических предусловий от освобождения военнопленных до помощи в продаже краденой продукции. Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют. Ссылаются на какие-то переговоры. Непонятно, правда, между кем и о чем, так как российские представители ни в каких подобных контактах не участвуют", - говорится в сообщении.

Экспорт удобрений

В МИД подчеркнули, что "в самом конце информационной сводки ООН буквально одним абзацем упоминается второй подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года документ о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений". "При этом умалчивается, что обе договоренности являются составными частями одного "пакета", предложенного Антониу Гутерришем, и должны выполняться в увязке друг с другом", - добавили в министерстве.

В РФ считают особенно показательной в этой связи реализацию предложения Москвы о безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тыс. тонн удобрений беднейшим странам. "Направили официальное обращение на этот счет генсекретарю ООН 7 сентября 2022 г., предоставили всю необходимую информацию и сведения", - добавили там.

"Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 г. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере $200 тысяч. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", - говорится в сообщении.

"Удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря 2022 года и сейчас должны находиться на пути в Малави. Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти 5 месяцев и груз еще не дошел до получателя", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади считают, что "если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится".