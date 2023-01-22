Минобороны РФ сообщило об успешном наступлении на донецком направлении

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что российские военные "нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики". Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки ЛНР.

"Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап", - сказал Конашенков.

На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянского лесничества и Ямполовка (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны России.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Вишневое (ДНР) и Невское (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что за прошедшие сутки на запорожском направлении в ходе наступательных действий силы Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции. По его словам, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Конашенков заявил, что за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в Запорожской области и ДНР, а также гаубица Д-30 в Запорожской области.

"На херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36", - сообщил представитель Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах", - сказал Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, за минувшие сутки российскими военными уничтожены девять украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"В районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета HARM", - сказал Конашенков.

Он заявил, что с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 376 украинских самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотник, 401 комплекс ПВО, 7601 танк, другие боевые бронемашины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.