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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Один человек погиб в результате обстрела Каховки в Херсонской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате артиллерийского обстрела накануне со стороны ВСУ города Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили местные власти в воскресенье.

"21 января в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой. Повреждения получили частные дома", - сообщается в телеграм-канале администрации Каховки.

По данным экстренных служб региона, ранее в субботу ударам со стороны Украины неоднократно подвергались также другие населенные пункты в Херсонской области.

Херсонская область Каховка
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