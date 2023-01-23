Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Основными темами Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе станут события на Украине, положение в зоне Сахеля и прибрежных странах Западной Африки, европейские министры также встретятся с главой правительства Палестины, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Кроме того, по разделу актуальных международных событий главы МИД стран ЕС обсудят Армению, Афганистан, Венесуэлу, Иран, Черногорию и Эфиопию.

По словам европейского функционера, одной из задач Совета ЕС будет согласование очередного пакета военной помощи Евросоюза Украине.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) попытается достичь согласия по новым предложениям о военной поддержке Украины средствами седьмого пакета помощи украинским вооруженным силам за счет Европейского фонда мира", - сказал собеседник представителям СМИ.

Он отметил, что речь идет об одобрении пакета в 500 млн евро.

Кроме того, будут рассмотрены дополнительные 45 млн евро для подготовки украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС.

Источник сообщил, что министры обсудят поддержку Киева Евросоюзом и взаимодействие с международным сообществом по управлению последствиями конфликта.

При этом он отметил, что главы МИД пока не будут обсуждать очередные санкции против России. Напомнив, что уже применяются девять пакетов санкций, он объяснил, что сейчас ЕС концентрирует внимание "на их правильном применении и на борьбе против обхода этих санкций всюду в мире".

Он также объяснил, что идея конфискации российских активов, которые заморожены на Западе, для направления на восстановление Украины нуждается в глубокой юридической проработке. "Что касается замороженных авуаров и того, можно ли их использовать, в данный момент идут юридические обсуждения. Есть много связанных с этим юридических проблем", - сказал чиновник.

Относительно второго вопроса основной повестки источник заявил, что "Евросоюз продолжает расценивать Сахель как первоочередную политическую цель, как важный регион" Африки, в котором уже в течение некоторого времени ухудшается ситуация. Терроризм из центральной части Сахеля постепенно распространяется на прибрежные страны Западной Африки, такие как Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин. Эти страны осознают угрозу и рассчитывают на сотрудничество с Евросоюзом.

По словам европейского чиновника, в регионе есть и другие проблемы, среди которых он назвал присутствие группы "Вагнер". По его мнению, с ней связана угроза местному населению и соответствующим государствам.

Перед встречей с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, которого будет сопровождать министр иностранных дел Рияд аль-Малики, главы МИД государств-членов обменяются мнениями о ближневосточной политике ЕС. В ходе встречи они обсудят с палестинской стороной различные вопросы, в частности приоритеты партнерства, ситуацию в Палестине, видение нового правительства Израиля ближневосточного мирного процесса, возможности внутрипалестинского диалога.

Иран, сообщил функционер ЕС, будет обсуждаться по трем аспектам. Во-первых, репрессии властей против демонстрантов, выступающих в защиту прав человека и основных свобод. Источник напомнил, что в связи с этим ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Ирана. "И мы будем обдумывать применение дополнительных санкций к Ирану", - сказал он.

"Второй аспект, - продолжил чиновник, - это военное сотрудничество между Ираном и Россией, которое вызывает большую обеспокоенность". В-третьих, Совет ЕС обратится к теме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Что касается отношений между Арменией и Азербайджаном, дипломаты ЕС, по словам источника, работают, не покладая рук, с обеими странами для урегулирования ситуации. "Мы с обеспокоенностью следим за обстановкой в Лачинском коридоре (связывает Нагорный Карабах и Армению - ИФ) и надеемся, что в понедельник министры решат развернуть миссию Европейского союза в Армении, которая будет трудиться ради стабильности во всем регионе", - сказал высокопоставленный представитель Европейского союза.