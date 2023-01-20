Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Главы МИД стран ЕС не будут обсуждать на своем совете 23 января новые санкции против РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам 23 января не будет обсуждать очередные санкции против России, заявил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Я уверен, что у государств-членов есть идеи относительно санкций, но в данный момент я не комментирую того, что касается секторов, которые могут под них подпасть", - сказал он, знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой предстоящего в понедельник совещания глав МИД стран ЕС.

"На данный момент уже применяется девять пакетов санкций. Мы концентрируем наше внимание на их правильном применении и на борьбе против обхода этих санкций всюду в мире. И мы намерены изучить возможность введения новых санкций. Но на данном совете в понедельник это не предусмотрено. Я не могу вам сказать, когда это произойдет", - ответил функционер ЕС на соответствующий вопрос.

В то же время он сообщил, что одним из главных пунктов повестки Совета ЕС будут события на Украине и помощь Евросоюза Киеву, в том числе военная.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Замминистра обороны России обсудил с главой МККК обращение с пленными

Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Нефть ускорила рост и готовится завершить неделю в плюсе

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });