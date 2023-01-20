Главы МИД стран ЕС не будут обсуждать на своем совете 23 января новые санкции против РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам 23 января не будет обсуждать очередные санкции против России, заявил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Я уверен, что у государств-членов есть идеи относительно санкций, но в данный момент я не комментирую того, что касается секторов, которые могут под них подпасть", - сказал он, знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой предстоящего в понедельник совещания глав МИД стран ЕС.

"На данный момент уже применяется девять пакетов санкций. Мы концентрируем наше внимание на их правильном применении и на борьбе против обхода этих санкций всюду в мире. И мы намерены изучить возможность введения новых санкций. Но на данном совете в понедельник это не предусмотрено. Я не могу вам сказать, когда это произойдет", - ответил функционер ЕС на соответствующий вопрос.

В то же время он сообщил, что одним из главных пунктов повестки Совета ЕС будут события на Украине и помощь Евросоюза Киеву, в том числе военная.