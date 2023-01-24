В Думе хотят ввести резервирование даты проезда через границу для грузовиков с сентября

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обсуждаемые в Госдуме поправки предусматривают введение резервирования даты и времени проезда грузовиков через границу с 1 сентября 2023 года, заявил "Интерфаксу" автор поправок, председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

"Закон будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года, а правительству РФ дается право до 1 марта 2024 года подготовить нормативные акты", - уточнил он.

По его словам, при подготовке поправок ко второму чтению депутаты проведут дополнительные консультации с Министерством экономического развития.

23 января стало известно, что комитет Госдумы по транспорту одобрил к принятию во втором чтении поправки в законопроект № 183815-8, которые наделят правительство правом определить перечень пунктов пропуска через госграницу, для прохождения которых потребуется резервировать дату и время проезда. Сообщалось, что правительство получит такое право с 1 марта 2023 года, а второе чтение поправки пройдут 24 января.

Речь также шла о получении электронного разрешения на проезд по участкам дорог, примыкающих к таким КПП. Сообщалось, что предлагаемые требования распространяется на проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам.

"Это касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками, чтобы они по 10-15 дней не стояли без еды, без туалета", - разъяснил Москвичев 24 января.

Комментируя этот законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что идею запретить россиянам выезжать за границу в Кремле не обсуждают.