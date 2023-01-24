Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате стрельбы в двух местах в округе Сан-Матео (штат Калифорния), сообщает Associated Press.

Как сообщил агентству президент наблюдательного совета округа Сан-Матео Дэйв Пайн, четыре человека были убиты на грибной ферме и трое - в автотранспортной компании.

По данным телеканала ABC, один человек находится в критическом состоянии.

В офисе шерифа округа проинформировали, что подозреваемый в стрельбе задержан.

"В настоящее время постоянной угрозы обществу нет", - заявили там.

Стрельба произошла всего через несколько дней после аналогичного инцидента в Монтерей-Парке (штат Калифорния), в результате которого погибли 11 человек.

США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Посол РФ в США Антонов встретился в Вашингтоне с новым американским послом в Москве Трейси

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Работу по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты начнут на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });