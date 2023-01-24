Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате стрельбы в двух местах в округе Сан-Матео (штат Калифорния), сообщает Associated Press.

Как сообщил агентству президент наблюдательного совета округа Сан-Матео Дэйв Пайн, четыре человека были убиты на грибной ферме и трое - в автотранспортной компании.

По данным телеканала ABC, один человек находится в критическом состоянии.

В офисе шерифа округа проинформировали, что подозреваемый в стрельбе задержан.

"В настоящее время постоянной угрозы обществу нет", - заявили там.

Стрельба произошла всего через несколько дней после аналогичного инцидента в Монтерей-Парке (штат Калифорния), в результате которого погибли 11 человек.