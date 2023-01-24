Швейцария в 2022 году импортировала из РФ 28,5 т золота

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Швейцария в 2022 году импортировала из РФ 28,5 тонны золота на 1,57 млрд франков ($1,7 млрд). Об этом сообщили швейцарские таможенные органы.

Это в 1,6 раза больше показателя 2021 года, хотя далеко не рекорд в исторической перспективе и соответствует средним объемам поставок в 2015-2017 годах.

В марте-апреле 2022 года, следует из статистики, ввоз золота из РФ в Швейцарию полностью прекратился, но в мае возобновился и стабильно продолжался до конца года.

Ранее китайские таможенные органы сообщили, что ввоз золота из РФ в Китай составил по итогам 2022 года 6,7 тонны на $387 млн. Это также в 1,6-1,7 раза больше, чем в 2021 году.

В 2021 году около 80% добытого в РФ золота экспортировалось через Великобританию – важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов. В марте 2022 года Лондонская ассоциации рынка драгметаллов приостановила статус Good Delivery для российских аффинажных заводов, а летом Великобритания ввела эмбарго на поставки золота из РФ. Согласно британской таможенной статистике, в эту страну российское золото после перерыва в марте еще поставлялось в апреле-июне, но в символических объемах: 7 млн фунтов ($9 млн) в общей сложности за три месяца против 550 млн фунтов ($677 млн) в январе и 1 млрд фунтов ($1,3 млрд) в феврале. С июля поставок не было.

Российская ФТС с февраля перестала раскрывать данные об экспорте золота.