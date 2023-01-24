Минобороны Белоруссии анонсировало плановое проведение весеннего призыва

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мероприятия весеннего призыва в 2023 году в Белоруссии пройдут в плановом порядке, сообщили госагентству БелТА в Министерстве обороны республики.

"В феврале-мае этого года в целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований предусматривается призвать на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Отправка нового пополнения в войска завершится в мае 2023 года", - добавили там.