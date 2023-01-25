Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Сильные мороз и снегопад обрушились на Японию и Южную Корею

Непогода нарушает транспортное сообщение по всей Японии, Южная Корея переживает самые холодные дни

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Снегопад и ветер нарушил транспортное сообщение во многих частях Японии, в Южную Корею пришли сильные морозы, сообщают местные СМИ.

Согласно им, по состоянию на 6:00 среды авиакомпания Japan Airlines отменила 151 рейс, а All Nippon Airways - 85 рейсов. Отмечается, что эти рейсы выполнялись в основном в аэропорты вдоль побережья Японского моря.

Снегопад также повлиял на движение скоростных поездов.

Пассажиры застряли на несколько часов в поездах на линиях Бивако и Киото во вторник из-за снега и сильного ветра, информирует оператор Западно-Японской железной дороги. Восточно-Японская железная дорога, в свою очередь, сообщила о приостановке движения скоростных поездов между Фукусимой и Синдзе на линии Ямагата Синкансэн в течение всей среды.

Как сообщают СМИ, скоростные автомагистрали закрыты во многих районах от Тохоку до Кюсю.

Тем временем министерство транспорта сообщает, что государственные дороги могут быть закрыты для уборки снега в зависимости от погодных условий.

Японское метеорологическое агентство заявило, что в некоторых районах страны могут наблюдаться самые низкие температуры за десятилетие. Ожидается, что сильные морозы продержатся в стране до четверга.

Между тем, соседняя Южная Корея также страдает от сильных холодов. Как сообщают местные СМИ, в среду по всей стране выпущены предупреждения о сильных морозах.

Низкие температуры воздуха сопровождаются сильным снегопадом в южных районах страны, включая остров Чеджу.

Япония Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января

Военная операция на Украине

СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams

СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams
Военная операция на Украине

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

Что произошло за день: вторник, 24 января

НАСА планирует создать к 2027 году термоядерный двигатель для пилотируемых кораблей

Турция отложила на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО

Турция отложила на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });