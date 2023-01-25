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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Блокпосты в приграничных с Украиной районах Белоруссии ставят для учений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии в приграничных с Украиной районах монтируют блокпосты в рамках учений, там будет отрабатывать действия в условиях пропускного режима, предупредили власти Пинского и Столинского районов Брестской области республики.

"В ближайшее время на территории Пинского района начнутся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Гражданские службы отработают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители - порядок работы в условиях пропускного режима", - сообщила в соцсетях администрация Пинского района. Там уточнили, что учения пройдут на участках автомобильных дорог Р-6, Р-8, М-10.

Также о проведении учений по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта сообщили газете "Новости Полесья" власти Столинского района.

"На данный момент на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и рабочего поселка Речица проводятся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта", - говорится в публикации.

Власти районов, в которых пройдут учения, подчеркнули, что повода для беспокойства местных жителей нет, призвали их сохранять спокойствие.

Белоруссия Украина Брестская область Пинский район Столинский район
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