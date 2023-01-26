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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракета H-IIA в четверг стартует на орбиту со спутником радиолокационной разведки третьего поколения IGS Radar-7 в интересах правительства Японии, сообщает компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 10:49 по токийскому времени (в 04:49 мск).

Космический аппарат, созданный компанией Mitsubishi Electric, будет выведен на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет находиться в ведении Центра спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий.

Согласно открытым источникам, Япония располагает на орбите пятью аналогичными спутниками. Последний - IGS Radar-6 был запущен в июне 2018 года. Все они являются радиолокационными спутниками второго поколения. IGS Radar-7 же представляет собой аппарат третьего поколения. Кроме того, на орбите также находится группировка из трех японских спутников оптико-электронной разведки IGS-Optical. Разрешающая способность аппаратуры этих спутников составляет 30 см.

Япония Mitsubishi Heavy Industries
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