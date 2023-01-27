Что случилось этой ночью: пятница, 27 января
Сообщения о взрывах на ЗАЭС, Израиль наносит удар по Палестине, уроженец Узбекистана признан виновным в терроризме в США
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В США заявили, что не имеют достаточного количества танков Abrams на складах для поставок Киеву. Производство новых танков, в свою очередь, занимает много времени.
- Армия Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Кроме того, Израиль нанес авиаудар по объектам в Палестине.
- МАГАТЭ сообщило о сильных взрывах вблизи ЗАЭС. В "Росэнергоатоме" опровергли это заявление.
- Уроженец Узбекистана признан виновным совершенном в 2017 теракте в Нью-Йорке. Ему грозит смертная казнь.
- Президент Хорватии пообещал не передавать Киеву танки. Он выразил сомнения, что передача бронетехники поможет Украине.