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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Что случилось этой ночью: пятница, 27 января

Сообщения о взрывах на ЗАЭС, Израиль наносит удар по Палестине, уроженец Узбекистана признан виновным в терроризме в США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США заявили, что не имеют достаточного количества танков Abrams на складах для поставок Киеву. Производство новых танков, в свою очередь, занимает много времени.

- Армия Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Кроме того, Израиль нанес авиаудар по объектам в Палестине.

- МАГАТЭ сообщило о сильных взрывах вблизи ЗАЭС. В "Росэнергоатоме" опровергли это заявление.

- Уроженец Узбекистана признан виновным совершенном в 2017 теракте в Нью-Йорке. Ему грозит смертная казнь.

- Президент Хорватии пообещал не передавать Киеву танки. Он выразил сомнения, что передача бронетехники поможет Украине.

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