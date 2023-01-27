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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Армия Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сбила две ракеты, выпущенные из Газы в направлении Ашкелона и приграничных общин в четверг вечером, сообщает Jerusalem Post.

"Некоторое время назад в городе Ашкелон была поднята тревога. Запущенные в сторону города две ракеты были перехвачены системой "Железный купол"", - цитирует издание представителя ашкелонского муниципалитета.

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в районе кибуцев Зиким, Кармия и городе Ашкелон.

Ракеты были запущены после операции израильской армии в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев.

По данным агентства, они открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности.

Израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

По версии израильской стороны, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь с целью проведения операции по "нейтрализации находящихся там террористов".

Как сообщил Jerusalem Post высокопоставленный чиновник армии обороны Израиля, в беспорядках участвовали от нескольких сотен до двух тысяч палестинцев. Сообщается, что силы ЦАХАЛА подверглись нападению с применением самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.

Израиль Палестина
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