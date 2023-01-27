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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

В СКЦ пожаловались на несоблюдение капитанами судов мер, установленных в рамках зерновой инициативы

Два сухогруза доставят 40 тыс. тонн кукурузы и ячменя из Украины в Турцию и Италию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщает о применении административных мер в отношении судов, нарушивших в течение последних трех дней требования, которые установлены в рамках зерновой сделки.

"В течение этого периода (с 24 по 26 января - ИФ) СКЦ отмечал случаи несоблюдения капитанами судов установленных требований, что приводило к замедлению процесса проведения проверок, а также к применению административных мер в отношении некоторых судов", - говорится в сообщении.

В СКЦ напомнили представителям судоходной отрасли о необходимости придерживаться установленных процессов.

Отмечается, что в четверг украинские порты покинули два сухогруза: Michalakis доставит в Италию 33 тыс. тонн кукурузы, Khaled A - 7 тыс. тонн ячменя в Турцию.

24 января только одно судно вышло из порта Украины, оно направляется в Ливию с 9,1 тыс. тонн ячменя, а 25 января ни одно судно в течение дня не смогло выйти из украинских портов.

При этом сообщается, что в период с 24 по 26 января десять сухогрузов прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 26 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 422 020 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 354 судов: 678 на прибытие в украинские порты и 676 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

СКЦ Украина
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