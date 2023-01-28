Четыре судна доставят украинское продовольствие в Китай, Бангладеш и Турцию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Из портов Украины в субботу вышли четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и соевыми бобами, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"28 января четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 147 170 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два судна Klc Erciyes (12,7 тыс. тонн соевых бобов) и Mohamad Y (10,2 тыс. тонн соевых бобов) взяли курс на Турцию. Сухогруз Luca переправит в Бангладеш 56,5 тыс. тонн пшеницы. Сухогруз Darya Ma следует в Китай с 67,7 тыс. тонн кукурузы.

В украинские порты также направляются четыре сухогруза, которые в субботу прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 28 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 млн 938 тыс. 131 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 371 сухогруза: 684 на прибытие в украинские порты и 687 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.