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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 января

В Грузии с апреля начнут массовый выпуск разведывательных и боевых дронов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На полигоне "Крцаниси" Министерства обороны Грузии прошли тестовые полеты разведывательных и боевых дронов грузино-польского военного производства. В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы начинаем производство беспилотных летательных аппаратов - разведывательных и так называемых "камикадзе" в Грузии. С апреля мы начинаем их массовое производство", - сказал журналистам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Представители производителя сообщили, что уже в ближайшее время приступят к массовому производству и смогут изготавливать в год до полутора тысяч дронов.

Разведывательный дрон FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах и радиоэлектронных условиях, сообщили в Минобороны. Дрон обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени. Боевой дрон WARMATE - барражирующий беспилотный летательный аппарат с высокой точностью поражения. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.

Грузия Минобороны Польша Крцаниси Джуаншер Бурчуладзе Ираклий Гарибашвили FLYEYE WARMATE
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