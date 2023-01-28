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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Семь судов с продовольствием вышли из украинских портов в пятницу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу вышли семь сухогрузов с кукурузой и пшеницей, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"27 января семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 368 941 тонну зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Tutor (69 756 тонн кукурузы) и Tycoon (35 тыс. тонн кукурузы и 27,5 тыс. тонн пшеницы) направились в Израиль. Судно Navios Sagittarius (64 175 тонн пшеницы) отправилось в Саудовскую Аравию, судно Arcturus (59 770 тонн пшеницы) - в Кению.

Судно Sword Lion доставит в Италию 25,5 тыс. тонн кукурузы, сухогруз Dsm Star - 8 329 тонн кукурузы и 10 734 тонны пшеницы в Испанию. Судно Calypso переправит 68 177 тонн кукурузы в Китай.

При этом в украинские порты направляются четыре сухогруза, которые в пятницу прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 80 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 27 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 790 961 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 364 судов: 681 на прибытие в украинские порты и 683 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
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