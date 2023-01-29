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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:23

Не менее 40 человек погибли в Пакистане в результате падения автобуса в пропасть

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Не менее 40 человек погибли в воскресенье в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает пакистанская газета Dawn.

Представители местных властей сообщили журналистам, что водитель автобуса превысил скорость, после чего произошло столкновение с опорой моста, затем автобус сорвался в пропасть и загорелся.

Всего в салоне находились 48 человек.

Пакистан
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