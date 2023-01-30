"Прогресс МС-20" отстыкуется от МКС 7 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 7 февраля. Об этом говорится в отчете "Роскосмоса" о работе космонавтов на МКС в период с 27 по 29 января.

По данным госкорпорации, космонавты расконсервировали корабль, выполнили демонтаж воздуховода, сняли быстросъёмные винтовые зажимы со стыка, закрыли переходные люки между "Прогрессом" и модулем "Звезда" и проконтролировали их герметичность.