Суд Лондона одобрил схему изменения выплат по двум выпускам долларовых евробондов VEON

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Суд Лондона в понедельник одобрил схему изменения выплат по двум выпускам долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON, сообщила компания.

В конце ноября VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 года будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 года – в декабре 2023 года. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома", поясняла компания.

За согласие на внесение изменений в условия выпусков VEON изначально предложил держателям евробондов премию в 75 базисных пунктов, однако в декабре компания увеличила ее размер до 200 б.п. Кроме того, тогда же VEON включил в предложение возможность выкупа евробондов на общую сумму до $600 млн. Позднее верхняя планка потенциального выкупа была отменена.

Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала (она была повышена с первоначально объявленных 101% номинала), инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам.

На прошлой неделе VEON сообщил, что держатели евробондов согласовали предложенные изменения и теперь схему должен одобрить суд.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на $529,3 млн и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на $700 млн.

VEON 24 ноября сообщил о том, что заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" локальному менеджменту во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия "при определенных условиях".

Предполагается, что холдинг выручит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга. Ряд аналитиков долгового рынка предположили, что в сделку войдет долг VEON по еврооблигациям, права на которые учитываются российскими депозитариями (у компании в обращении находятся как долларовые, так и рублевые евробонды), поскольку на текущий момент компания не может осуществлять выплаты в адрес держателей таких бумаг из-за того, что международные клиринговые системы блокируют переводы в адрес НРД.

Аналитики "Ренессанс Капитала" писали в своем обзоре, что в конце ноября - начале декабря держателям всех евробондов VEON с хранением в российской инфраструктуре предлагалось через локального брокера продать их по цене 82-90 п.п. без уплаты накопленного купонного дохода в зависимости от длины и независимо от валюты (доллары или рубли), или обменять их на 4-6-летние рублёвые биржевые облигации "Вымпелкома". Размещение зарегистрированных выпусков под эту транзакцию пока не проводилось, о результатах выкупа официально не сообщалось. Однако, как отмечалось в обзоре, предложение "не было особенно щедрым" и в любом случае не соответствовало критериям закона о выпуске компаниями "замещающих" облигаций, на которые должны обмениваться находящиеся в обращении евробонды.

Рассмотрение российскими властями ходатайства о продаже "Вымпелкома" проходит на фоне ряда судебных процессов против компании, инициированных локальными держателями евробондов VEON.