Власти США намерены отменить введенный из-за коронавируса режим ЧП 11 мая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила, что 11 мая планирует отменить действие чрезвычайного положения (ЧП) в стране, введенного из-за коронавируса.

"Чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19 и чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения были объявлены (...) в 2020 году. Срок их действия истекает 1 марта и 11 апреля соответственно. В настоящее время план администрации состоит в том, чтобы продлить чрезвычайные объявления до 11 мая, а затем прекратить оба чрезвычайных положения в эту дату", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что продление ЧП до 11 мая не предполагает исполнение каких-либо обязательных мер в отношении COVID-19.

"Это не предполагает обязательно ношение масок или вакцинацию, не ограничивает школьную или деловую деятельность, не требует применения каких-либо лекарств или тестов в ответ на случаи COVID-19", - уточнили в администрации.