Палата представителей США поддержала отмену ЧП в области здравоохранения из-за COVID-19

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала за прекращение действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в области общественного здравоохранения из-за COVID-19, свидетельствуют данные голосования.

В поддержку законопроекта высказались 220 конгрессменов, "против" - 210.

Далее законопроект поступает на рассмотрение в Сенат.

Республиканцы, поддержавшие законопроект, знают, что у него нет шансов быть принятым Сенатом, где большинство занимают демократы.

По их словам, цель голосования состояла в том, чтобы подтолкнуть администрацию к более подробному плану прекращения чрезвычайного положения.

"Мы просили об этом в течение года", - сказал представитель Бретт Гатри Politico.

"Надеюсь, это заставит их прислать план (...). Есть проблемы, с которыми нам нужно разобраться", - отметил он.

Кроме того, во вторник палата представителей США проголосовала 227 голосами "за" и 203 "против" за отмену обязательного вакцинирования против COVID-19 работников здравоохранения.

Республиканцы также планируют вынести на рассмотрение позднее на этой неделе резолюцию представителя Пола Госсара по окончанию чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19.

Администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила, что 11 мая намерена отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за коронавируса.

"Чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19 и чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения были объявлены (...) в 2020 году. Срок их действия истекает 1 марта и 11 апреля соответственно. В настоящее время план администрации состоит в том, чтобы продлить чрезвычайные объявления до 11 мая, а затем прекратить оба чрезвычайных положения в эту дату", - говорится в заявлении Белого дома.