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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Посол ОАЭ в РФ призвал к толерантности и братству перед лицом глобальных угроз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАЭ продолжат прилагать усилия для распространения принципов толерантности и мирного сосуществования, заявил во вторник посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад аль-Джабер.

В декабре 2020 года Генассамблеей ООН по инициативе ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Египта была единогласно принята резолюция, согласно которой ежегодно 4 февраля отмечается "Международный день человеческого братства".

"Толерантность - часть национального ДНК ОАЭ, наследие нашего прошлого и основа нашего будущего. Перед лицом глобальных угроз необходимо поддерживать инициативы, которые поощряют солидарность и единство народов в духе человеческого братства", - сказал аль-Джабер на приеме по случаю празднования Международного дня человеческого братства.

Он подчеркнул, что инициатива ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Египта нацелена на то, чтобы подчеркнуть общие ценности - терпимость, открытость, сострадание и любовь к людям.

Аль-Джабер напомнил, что в 2019 году состоялось поистине историческое событие, когда верховный имам аль-Азхара Ахмад аль-Тайеб и папа Римский Франциск подписали документ "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования" в Абу-Даби.

"Руководство ОАЭ продолжит прилагать усилия для распространения принципов толерантности и мирного сосуществования, взаимного уважения и понимания", - сказал посол ОАЭ.

ОАЭ Мохаммад Ахмад аль-Джабер
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