"Белнефтехим" в январе-ноябре 2022 года увеличил экспорт в РФ в 1,5 раза

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия концерна "Белнефтехим" в январе-ноябре 2022 года увеличили экспорт в Россию на 55% - до $1,1 млрд, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"По итогам работы за 11 месяцев 2022 года экспорт организаций концерна в Российскую Федерацию вырос на 55% и составил $1,1 млрд, в том числе без учета нефтепродуктов и азотных удобрений - $903 млн", - сказал Рыбаков в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

По его словам, в связи с переориентацией выпавших объемов экспорта "Белнефтехима" с европейского и украинского рынков доля России в экспортных поставках концерна выросла более чем в 2 раза - с 10,5% до 22,6%.

Он отметил рост экспорта в РФ практически по всему ассортименту нефтехимической продукции как в физическом, так и в стоимостном выражении: по шинам - на 21,5% и 77,6% соответственно, нефтепродуктам - в 1,6 раза и 1,8 раза, химическим волокнам и нитям - на 15% и 43,8%, стекловолоконной продукции - на 16,5% и 62,4%, нетканым материалам - на 23,6% и 33,1%, полиамидам - на 10,5% и 30,4%.

Также, по его словам, "благодаря своевременно принятым мерам по регистрации в Российской Федерации комплексных минеральных удобрений, выпускаемых Гомельским химическим заводом, удалось оперативно перенаправить поставки продукции с закрывшегося рынка Украины - в сотрудничестве с крупнейшим дистрибьютером за 11 месяцев 2022 года в Россию поставлено 219,1 тыс. тонн удобрений и получено более $100 млн валютной выручки".

По его оценке, в целом экспорт "Белнефтехима" по итогам 2022 года составил $3,5 млрд (официальные статданные пока не публиковались - ИФ) при целевом плане $2,25 млрд.

Рыбаков также сообщил, что в прошлом году предприятия концерна выпустили импортозамещающей продукции на $8,8 млрд, что на 5% больше по сравнению с 2021 годом.

В состав "Белнефтехима" входят более 60 предприятий, на долю которых приходится более 30% промышленного производства Белоруссии. Концерн объединяет предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, обеспечения нефтепродуктами, транспортировке нефти, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций.