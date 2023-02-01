Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп призвал добиваться мирного урегулирования на Украине, чтобы не допустить дальнейшего осложнения ситуации.

"Сейчас Байден делает то, что, по его словам, которые он произнес 10 месяцев назад, приведет нас к третьей мировой войне: он отправляет туда американские танки", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в среду на сайте его предвыборной кампании и в соцсетях.

Он обвинил Байдена в том, что его "слабость и некомпетентность... привели мир на грань ядерной войны". Трамп в очередной раз заверил, что конфликта на Украине бы не было, если бы он был президентом США.

По его словам, необходимо "закончить этот конфликт и добиваться мира сейчас, пока ситуация не усугубилась", и Трамп верит, что это достаточно просто сделать.

Ранее бывший президент США заявил, что, оказавшись сейчас главой Белого дома, он смог бы за сутки урегулировать ситуацию на Украине, отметив, что отправка танков может привести к значительной эскалации ситуации.

Президент США Джо Байден объявил в январе о решении поставить Киеву 31 танк M1 Abrams.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.