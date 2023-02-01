Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп призвал добиваться мирного урегулирования на Украине, чтобы не допустить дальнейшего осложнения ситуации.

"Сейчас Байден делает то, что, по его словам, которые он произнес 10 месяцев назад, приведет нас к третьей мировой войне: он отправляет туда американские танки", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в среду на сайте его предвыборной кампании и в соцсетях.

Он обвинил Байдена в том, что его "слабость и некомпетентность... привели мир на грань ядерной войны". Трамп в очередной раз заверил, что конфликта на Украине бы не было, если бы он был президентом США.

По его словам, необходимо "закончить этот конфликт и добиваться мира сейчас, пока ситуация не усугубилась", и Трамп верит, что это достаточно просто сделать.

Ранее бывший президент США заявил, что, оказавшись сейчас главой Белого дома, он смог бы за сутки урегулировать ситуацию на Украине, отметив, что отправка танков может привести к значительной эскалации ситуации.

Президент США Джо Байден объявил в январе о решении поставить Киеву 31 танк M1 Abrams.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ

Что произошло за день: среда, 1 февраля

США ввели санкции против 22 человек и компаний за помощь российскому ВПК

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });