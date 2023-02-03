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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Израиль близок к подписанию соглашения о нормализации отношений с Суданом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Израиль вплотную приблизился к подписанию соглашения о нормализации отношений с Суданом, стороны согласовали финальный текст документа, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн по итогам поездки в Судан, его цитирует Times of Israel.

По данным издания, Коэн в ходе визита в Судан провел встречу с руководящим страной генералом Абделем Фаттахом Аль-Бурханом, они согласовали текст соглашения, которое ранее Судан принял на словах, но не подписал.

Церемония подписания соглашения, по словам Коэна, состоится после передачи власти в Судане гражданскому правительству. Сроки этого события пока неясны, в МИД считают, что это может произойти в Вашингтоне в течение нескольких месяцев.

Коэн уже вернулся в Израиль после поездки в Судан и по прибытию на родину дал пресс-конференцию. Ранее он посетил Хартум с необъявленным визитом.

Израиль Судан
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