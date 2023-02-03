Орбиту МКС скорректировали перед спуском корабля "Союз МС-22"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали высоту Международной космической станции (МКС) на 2,4 км в рамках подготовки к возвращению на Землю корабля "Союз МС-22", сообщили в пятницу в "Роскосмосе".

"3 февраля в 13:30 по московскому времени включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20". По предварительным данным, после корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,4 км и составила 417,8 км над поверхностью нашей планеты", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.

В "Роскосмосе" сообщили, что коррекция орбиты необходима для приземления спускаемого аппарата в заданный район.

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

По его словам, госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов. Стыковка корабля к МКС намечена на 22 февраля.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.