Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Фото: Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты Кипра в пятницу завершили свои предвыборные кампании в преддверии первого тура голосования, сообщают европейские СМИ.

Если никто из них не получит более 50% голосов, то в стране состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, получившие наибольшее количество голосов. Второй тур пройдет через неделю, 12 февраля.

Основными претендентами на пост главы государства являются три политика. 61-летний лидер партии "Демократический сбор" Авероф Неофиту, который в ходе своей кампании называл свою кандидатуру "безопасным выбором". Он отмечал, что у него достаточно опыта, чтобы решить проблемы в стране. "Сейчас не время для экспериментов или ошибок", - сказал Неофиту на своем митинге в четверг.

Согласно опросам, конкуренцию Неофиту может составить карьерный дипломат Андреас Маврояннис, который работал в качестве переговорщика при нынешнем президенте Республики Кипр Никосе Анастасиадисе по урегулированию ситуации на Кипре. Его кандидатуру поддерживает Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ). "На этих выборах есть три основных кандидата, но всего два варианта выбора - продолжение подхода этого правительства или прогрессивные изменения", - сказал он в ходе обращения к своим сторонникам.

Еще одним серьезным претендентом на победу является 49-летний Никос Христодулидис, который ранее занимал пост главы МИД Республики Кипр и официального представителя правительства. Он избирается как независимый кандидат. "У меня есть опыт и знания. У меня есть виденье того, чтобы наша страна была свободной и объединенной", - указал он на своем последнем перед выборами митинге.

Первый тур президентских выборов на Кипре состоится в воскресенье. Избирательные участки откроются в 07:00 утра по местному времени (08:00 мск), а завершат работу в 18:00 (19:00 мск). С 12:00 до 13:00 все участки закрываются на перерыв.

Президент Республики Кипр избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года.